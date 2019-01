David destina R$ 300 mil em emenda ao Nacional

Amante do esporte, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado David Almeida (PSB), destinou ao orçamento do Estado o recurso de R$ 300 mil ao Nacional Futebol Clube, que completou 106 anos no domingo passado, dia 13.

O recurso vai ajudar o clube, que passa por situação financeira difícil, durante o Campeonato Amazonense de Futebol 2019, que terá início no dia 2 de fevereiro e vai até o dia 20 de abril, segundo a Federação Amazonense de Futebol (FAF). O primeiro jogo do Naça será no domingo, dia 3 contra o Penarol de Itacoatiara.

“Sempre busquei valorizar o esporte, porque sei o que o esporte é capaz de fazer, para o bem, na vida das pessoas. O Nacional é um dos times mais tradicionais do Amazonas e vem passado por uma situação difícil. Precisa de ajuda e a forma que encontrei foi destinando esse recurso para ser empregado nas despesas com o campeonato amazonense”, pontuou David.

O valor da emenda, segundo David, deve ajudar o clube com as despesas de alimentação, logística e hospedagem dos atletas durante as partidas, principalmente em outros municípios.

Para o funcionário público, Denis Barbosa, torcedor do clube há 40 anos e que foi o interlocutor entre o time e o deputado David, o sonho é ver o time na briga pela séria D do campeonato brasileiro, mas ele sabe que é preciso investir para que o time se fortaleça e alcance voos mais altos.

“Meu sonho é ver meu time chegar séria D do campeonato brasileiro e ir mais além, mas hoje a situação financeira está complicada, o que implica na contratação de bons jogadores. Esse valor destinado pelo deputado David não vai resolver todos os problemas, mas vai ajudar muito. Se todos ajudassem um pouco, o time se fortaleceria”, disse.

As disputas do Campeonato Amazonense acontecerão em quatro estádios: Carlos Zamith e Ismael Benigno (Colina), em Manaus, e nos estádio Floro de Mendonça (em Itacoatiara) e Gilbertão (em Manacapauru), no interior. A maioria será disputada aos sábados e domingos, com algumas exceções nas quartas.