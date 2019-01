David defende que Assembleia não perca o protagonismo que conquistou

A dez dias de encerrar o seu mandato como deputado estadual, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), David Almeida (PSB), fez um balanço dos dois anos de sua gestão à frente do Poder Legislativo, durante entrevista a uma rádio local. Ele afirmou que entregará obras necessárias ao complexo da Aleam, sem mexer no orçamento do Poder.

Para David, que vai entregar a Aleam toda reformada depois de 12 anos sem reparos necessários para a segurança dos parlamentares e dos servidores, a maior conquista do seu período como presidente do parlamento estadual – biênio 2017/2019 – foi ver a Assembleia assumir o seu protagonismo e se consolidar como a legítima Casa do povo do Amazonas.

“A população hoje acredita na Assembleia. O parlamento estadual passou a ser procurado diariamente por todas as categorias, em busca de soluções para as suas demandas. Eu espero que os deputados, que vão assumir na nova legislatura, não permitam que isso mude e que a população possa continuar acreditando na Assembleia”, frisou David.

O presidente da Aleam disse que tem conversado com os deputados reeleitos e também com os novos deputados, para que mantenham o Poder Legislativo com a postura independente em relação ao Executivo, mas harmônico com os todos poderes. “Eu acredito que a Assembleia não vai perder seu protagonismo”, avaliou o parlamentar.

David lembrou que logo que assumiu a presidência, se deparou com um cenário financeiro desanimador, mas nem por isso, ficou reclamando. “Logo que assumi a presidência, em fevereiro de 2017, tive conhecimento de débitos com fornecedores, datas-bases dos servidores efetivos atrasados, ou seja, uma situação financeira crítica. Com ajuda da minha equipe de diretores conseguimos resolver todos esses problemas. Vou entregar a Assembleia melhor do que recebi para o próximo presidente”, garantiu.

Na próxima semana, antes de deixar a presidência da Aleam, David afirmou que entregará o plenário Ruy Araújo todo reformado e outras obras que estão andamento desde novembro de 2018, dentre elas, a passarela coberta que liga o prédio principal ao edifício garagem. Ele informou que todas as obras estão sendo concluídas com recursos oriundos de negociação com o Banco Bradesco, sem mexer no repasse orçamentário do Executivo ao Legislativo.