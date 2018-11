David confirma votação e parabeniza o Hospital Adventista de Manaus por ser único no Amazonas a conquistar certificação interacional

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado David Almeida (PSB), informou, nesta terça-feira (27), que amanhã (28) haverá sessão de votação dos projetos, que estavam na pauta da semana passada e outras matérias. Na última quinta-feira (22), a votação teve que ser adiada por falta de quórum.

David pediu a contribuição dos colegas parlamentares para que estejam presentes em plenário e evitar, assim, que novamente a votação seja prejudicada em razão da ausência dos deputados. “Na semana passada, nós tivemos que suspender a sessão de votação porque não tinha, em plenário, o número mínimo de deputados, que é 13. Espero contar com a presença de todos na sessão de amanhã (quarta). A pauta estará disponível hoje (27) no site da Assembleia”, informou.

Certificado internacional

David aproveitou para parabenizar o Hospital Adventista de Manaus (HAM), por ser o primeiro do Amazonas, a receber selo de qualidade e certificação internacional. “Na segunda (26), participei do evento de 40 anos do Hospital Adventista, mesmo dia que os dirigentes anunciaram que, a unidade, é a primeira e única do Amazonas a ter certificado Qmentum Internacional, como reconhecimento de qualidade e segurança”, frisou.

Segundo informações apresentadas pelo diretor técnico da IGQ- Health Services Accreditation, Bruno Farras, o Hospital Adventista é um dos poucos no Brasil a ter o selo do Qmentum Internacional. “A instituição que tem o selo Qmentum Internacional, possui padrões de alto desempenho em qualidade e segurança. Nós utilizamos os critérios internacionais com validação mundial e monitoramos constantemente os resultados. O Adventista é um dos 50 hospitais do Brasil e único no Amazonas a estar dentro desse padrão de reconhecimento mundial”, explicou Farras.

O diretor-geral do HAM, Gideon Basílio agradeceu o empenho de todos os colaboradores, que segundo ele, foram fundamentais para que este resultado fosse alcançado. “É difícil mensurar o quanto esse momento é de alegria para nós. Só nós sabemos o quanto levamos, como equipe, para conquistarmos esse selo que ao olhar, é só um selo. Obrigado a todos nossos 1.037 colaboradores. Às vezes não dá pra medir, o quanto de esforço todos esses profissionais comprometidos com a qualidade se dedicaram juntos com a gente nesse propósito”, disse.