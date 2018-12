David assina termo com UEA para curso de pós-gradução de processo legislativo

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, deputado David Almeida (PSB), assinou na manhã desta terça-feira (18), com o reitor da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Cleinaldo Costa, uma termo de cooperação para a realização de um curso de pós-gradução em processo legislativo e teoria política. O curso que terá edital aberto em fevereiro de 2019, será voltado para os servidores efetivos e comissionados da Casa.

Segundo David, a iniciativa contemplará, nessa primeira experiência, 50 servidores do poder legislativo estadual amazonense, dentro do processo legislativo como elaboração de leis e a questão do controle de constitucionalidade, por exemplo. “Essa parceira com a UEA significa o fortalecimento dos funcionários da Casa, para que assim possamos garantir cada dia mais um melhor serviço da Assembleia. Unir a nossa experiência legislativa com o conhecimento da UEA é um grande passo para qualificar ainda mais nossos servidores e em breve levar essa experiência para as Câmaras Municipais do interior do Estado”, disse.

Para o reitor da UEA, Cleinaldo Costa, a assinatura do termo, significa a expansão do conhecimento, somado a experiência do Poder Legislativo com o conhecimento da UEA, sobretudo com a sua nova Escola de Direito. “Existe um interesse mútuo da gestão da Aleam na figura do seu presidente David Almeida, como também o interesse da UEA, em expandir as suas fronteiras, em sair dos seus muros e levar conhecimento, ao mesmo tempo em que está aprendendo, porque a casa legislativa é a experiência da teoria polícia, por excelência, que será somado ao nosso conhecimento acadêmico”, explicou Cleinado Costa.

O diretor da Escola Superior de Ciências Sociais da UEA, Alcian Souza, contou que a especialização nasceu a partir de um diálogo com a Escola do Legislativo da Aleam, com a diretora Jaqueline Monteiro, na busca pela ampliação das parcerias que a universidade tem com Assembleia Legislativa. “Construímos a proposta, juntamente com o professor Neuton Alves, de uma especialização que pudesse contemplar a atividade fim e reforçar a atividade que já é feita nesta Casa. Na universidade, assim como a Escola de Ciências Sociais hoje, amanhã esse curso será abrigado pela Escola de Direito”, explicou.

O coordenador do curso, professor Neuton Alves de Lima, explicou que o processo seletivo para participar da pós, se compõe de um edital de divulgação com um prazo de 15 dias, que será lançado no dia 4 de fevereiro. Após os 15 dias será lançado o edital de inscrição com novo prazo de mais 15 dias. Em seguida será realizada a aplicação da prova, que está programa para o dia 11 de março. A aula inaugural está programada para o dia 3 de abril.

“Poderão participar todos os servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, sejam eles efetivos ou comissionados, independentemente da graduação de cada funcionário. É uma pós-graduação composta de 390 horas de aula, sendo 330 aulas presenciais e 60 horas aula referente ao trabalho de conclusão de curso, onde o aluno terá 60 horas aula, orientadas pelo seu professor de livre escolha, para trabalharem juntos na elaboração do seu projeto”, explicou Neuton Alves.