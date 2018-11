David anuncia ponto facultativo apenas para sexta-feira na Assembleia

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado David Almeida (PSB), anunciou, nesta quarta-feira (14), que o Poder terá apenas um ponto facultativo, que se dará na sexta-feira (16), referente ao feriado da Proclamação da República, nesta quinta-feira (15). Na segunda (19), a Casa tem funcionamento normal, mas na terça-feira (20) não haverá expediente em razão do feriado do dia da Consciência Negra.

Durante o anúncio, o parlamentar criticou a postura do governo do Estado de dar dois pontos facultativos, na sexta-feira (16) e na segunda (19) e apontou prejuízos ao Amazonas. “O Estado vai perder duas semanas. O correto era antecipar o feriado de terça (20) para sexta (16). Mas não, juntaram todos os feriados e a Assembleia não tem que ir a reboque de tudo isso. Nós temos aqui as nossas atribuições. Para o feriado de quinta-feira nós daremos na sexta o ponto facultativo na Aleam, infelizmente. Mas, na segunda-feira, nós vamos estar aqui, pois não terá ponto facultativo”, salientou.

O presidente lembrou ainda que, neste ano o Estado enfrentou a greve dos professores e que esse, seria um bom momento, para fazer reposição dessas aulas, uma vez que, nos índices da educação o Amazonas sempre está entre os últimos. l

“Nos índices da educação nós sempre estamos nos últimos lugares. Quantos atendimentos são cancelados na área da saúde? Quantas crianças deixam ser atendidas na sala de aula? Portanto, atendendo alguns pedidos, sexta será ponto facultativo, porém na segunda terá expediente normal na Casa Legislativa. Na terça será o feriado, e voltamos quarta-feira para as atividades no plenário”, pontuou.