David Almeida testa positivo para Covid-19

Pré-candidato à Prefeitura de Manaus fez o teste nesta segunda (14) e suspendeu sua agenda de trabalho da semana

O pré-candidato a prefeito de Manaus David, ex-governador David Almeida (Avante), testou positivo para o novo coronavírus (Covid-19). Ao começar a sentir sintomas, na manhã desta segunda-feira (14), ele procurou por uma unidade de saúde onde fez o teste rápido.

Por recomendação médica, com medidas de distanciamento social, David Almeida suspendeu a sua agenda de trabalho da semana. Medicado, ele está se tratando em casa, com sintomas leves.

“Entrei em contato com muita gente. Com o ritmo que estava, seria impossível, não pegar. Agora vou manter as medidas de isolamento social e espero em Deus que vamos voltar bem”, disse.