David Almeida recebe visita de candidato à presidência da OAB

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado David Almeida (PSB), recebeu, na manhã desta terça-feira (13), a visita do candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) seccional Amazonas, Marcelo Kizem.

Na ocasião, o candidato da chapa 30, intitulada “Renova OAB de verdade” apresentou uma lista de nove compromissos que serão implementados em caso de vitória na eleição, que será realizada no próximo dia 28 de novembro.

“Foi uma visita de cortesia e o Dr. Marcelo nos apresentou suas propostas. Desejo sucesso à chapa”, afirmou David Almeida.

Marcelo Kizem agradeceu a hospitalidade do presidente David Almeida e destacou que seu compromisso é trabalharem pela classe inteira – que contém cerca de 14 mil advogados – e não somente para grupos específicos.

“Nós trouxemos ao presidente David os nossos compromissos da chapa 30, que entendemos ser básicos para que a nossa advocacia volte a funcionar e volte a crescer. Entendemos que a advocacia precisa de dias melhores para os 14 mil advogados e não para grupos específicos”, afirmou.

“Nós estamos na linha da mudança, da renovação verdadeira. Nós vimos que deveríamos ter uma terceira via de mudança. As outras chapas são a continuação. Uma é fruto da outra”, concluiu.

Candidatos

Além de Marcelo Kizem, concorrem à presidência da OAB-AM Marco Aurélio Choy, da chapa 10 com o nome “Unidos para Avançar” e Jean Cleuter da chapa 20, denominada “Nova OAB”. Os dois candidatos visitaram o presidente da Aleam na semana passada.