David Almeida lidera pesquisa para prefeito de Manaus

esta segunda-feira, 05/11, a empresa #PESQUISA365 do Instituto Durango Duarte divulgou a primeira pesquisa de intenção de voto para eleição de Prefeito de Manaus em 2020. O estudo foi realizado entre os dias 29 de outubro e 1º de novembro de 2018, com uma amostra de 3.040 entrevistas.

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado estadual David Almeida (PSB) aparece isolado na primeira colocação com 21,3%. Em seguida, há um triplo empate técnico entre José Ricardo (PT) , que ficou em segundo lugar com 12,3%, Marcos Rotta (sem partido), com 11,6%, e Marcelo Ramos (PR) 9,5%.

Disputando a 5ª posição estão Luiz Castro (Rede), com 7,8%, Hissa Abrahão (PDT) com 7,4%, e Rebecca Garcia (PP), com 6,4%.

Confira:

Fonte: Blog do Mario Adolfo