DAVID ALMEIDA LANÇA NOTA DE PESAR, ELO FALECIMENTO DE LUIZ FERNANDO SARMENTO NICOLAU

Os candidatos à Prefeitura de Manaus David Almeida (Avante) e Marcos Rotta (Democratas) lamentam e manifestam profundo pesar pelo falecimento do doutor Luiz Fernando Sarmento Nicolau, pai do deputado estadual Ricardo Nicolau, nesta segunda-feira (16).

Luiz Fernando Sarmento Nicolau, que era carioca, teve uma bela e expressiva carreira no Amazonas, atuando como médico e político do Estado. Em 1986 foi eleito deputado estadual, foi vice-presidente da Assembleia Estadual Constituinte, entre 1987 e 1988, e presidente em 1988. Foi ainda secretário de Saúde do Amazonas e deputado Federal atuante em prol dos interesses dos amazonenses.

David e Marcos Rotta se solidarizam com o deputado Ricardo Nicolau e seus familiares e amigos, neste momento de profunda tristeza e rogam a Deus, para que, em sua infinita bondade conforte os corações de todos.