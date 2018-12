David Almeida homenageia procurador do Trabalho com a Medalha do Mérito Legislativo

O procurador regional do Ministério Público do Trabalho, Jeibson dos Santos Justiniano foi o escolhido do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado David Almeida para receber a Medalha da Ordem do Mérito Legislativo. A honraria foi entregue durante solenidade no início da noite desta quinta-feira (13), no Auditório Belarmino Lins.

De acordo com David, a indicação ao nome de Jeibson é o reconhecimento aos serviços prestados ao Estado do Amazonas, principalmente desenvolvidos no Ministério Público do Trabalho.

“A Medalha é oferecida anualmente pela Assembleia Legislativa a personalidades que se destacaram em suas funções pelos serviços prestados ao Estado. O promotor Jeibson é merecedor dessa comenda, por todo seu empenho no MPT e por todos esses anos que tem se dedicado a servir o povo amazonenses”, pontuou.

Para o homenageado, além da honra, a comenda representa a validação de seu trabalho pelo Poder Legislativo.

“Em primeiro lugar quero agradecer ao deputado presidente David Almeida por essa comenda. Acredito que o trabalho que nós enfrentamos à frente do Ministério Público do Trabalho, contribuindo com os menos favorecidos, buscando medidas de transformação social e também pelo trabalho à frente da educação na Universidade do Estado do Amazonas e outras instituições foi o que levou o deputado David Almeida me agraciar com essa medalha”, ressaltou.

A Medalha do Mérito Legislativo é entregue todo ano a personalidades, pelos respectivos e relevantes serviços prestados ao serviço público.

*Sobre o Homenageado*

Mestre em Direito Ambiental pelo Programa de Pós Graduação da Universidade do Estado do Amazonas. Atualmente é membro do Ministério Público do Trabalho (Procurador do Trabalho). Professor da Universidade do Estado do Amazonas. Graduado em Direito pela UFAM – Universidade Federal do Amazonas (2004). Professor de cursos de graduação e especialização em Direito. Professor em cursos preparatórios para concursos. Foi Procurador do Estado do Amazonas – Procuradoria Geral do Estado do Amazonas. Foi Analista Processual do Ministério Público da União. Tem experiência na área de Direito e possui especialização em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal. Ademais, possui formação técnica em Processamento de Dados pela Fundação de Ensino e Pesquisa Matias Machline.

Fotos: Dhyeizo Lemos