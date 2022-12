Davi Lucca pinta os cabelos com as cores da bandeira do Brasil, veja!

Vamos combinar que a criançada está super empolgada com a possibilidade do Brasil finalmente levar o hexa campeonato mundial e que Neymar Jr. é um dos nomes mais cobiçados e falados do momento, mesmo lesionado, para ser protagonista deste título.

O filho do jogador de futebol, Davi Lucca de 11 anos de idade, entrou de vez no clima da Copa do Mundo e durante a manhã desta sexta-feira, dia 2, resolveu pintar um pedacinho do cabelo com as cores da bandeira do Brasil.

Posteriormente, a , fez questão de compartilhar nas redes sociais todo o processo e também o resultado do novo corte e pequena pintura nos fios do filho mais velho.