Daniel Alves recebe primeira visita da mulher, Joana Sanz, na prisão, e modelo se manifesta

Daniel Alves recebeu a visita da mulher, Joana Sanz, pela primeira vez no presídio de Brians 2, neste domingo (5), pouco mais de duas semanas após sua prisão. O lateral foi preso em acusação de agressões, incluindo estupro, contra uma jovem de 23 anos, que segue sem ter sua identidade revelada. Joana e Daniel estão casados desde 2017 e há alguns dias a modelo afastou intenção de pedir o fim do casamento com o atleta.

Desde que foi preso, em 20 de janeiro, o camisa 13 do Brasil na Copa do Mundo do Catar e a mulher vinham se falando só por telefone, o que é permitido. Na visita ao presídio, Joana estava acompanha de Bruno Brasil, amigo de Daniel, e ao ser abordada por uma equipe do programa “Fiesta”, da Telecinco, foi direta:

“Não vou deixá-lo sozinho no pior momento de sua vida”

Caso Daniel Alves: jogador é acusado de sexo à força em boate

Na semana passada, os advogados de Daniel pediram que o cliente responda ao processo em liberdade. Para isso, utilizaram alguns argumentos, incluindo o confisco do passaporte do lateral, dispensado pelo Pumas, do México, após as denúncias virem à tona.

Paralelamente, uma grande reviravolta surgiu envolvendo a juíza que cuida da denúncia. Enquanto isso, um par de tênis vai ser usado tanto pela defesa como pela acusação para negar ou comprovar o estupro e agressões que teriam ocorrido na cabine de um banheiro em boate da Espanha no último dia de 2022.

Caso Daniel Alves: jogador apresentou 3 versões ao ser acusado

Daniel Alves já apresentou três versões para a denúncia e só na última admitiu a relação sexual. Porém, negou que ela tenha ocorrido sem a permissão de Joana. Aos 39 anos e nascido em Juazeiro, na Bahia, o lateral tem passagens por clubes como Bahia, PSG, Barcelona e São Paulo, além da Seleção brasileira, pela qual disputou as Copas do Mundo de 2010, 2014 e 2022.