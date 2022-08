Dançarina de Luísa Sonza toma susto com fogo no cabelo em show

Vídeos de um show da cantora Luísa Sonza em Fortaleza, no Ceará, começaram a circular na web nesse final de semana. Acontece que Amanda Araújo, uma de suas dançarinas, teria apagado chamas de seu cabelo enquanto fazia uma coreografia no palco.

Nas imagens que circulam nas redes, Amanda dança no palco quando teria encostado em um jato de fogo que estava no palco. A dançarina teria apagado as chamas do cabelo durante os passos da coreografia.

Assista: