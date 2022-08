Curso de empreendedorismo para mulheres com mais de 45 anos tem vagas para o Amazonas

Mulheres com mais de 45 anos podem se inscrever em uma capacitação gratuita em empreendedorismo. O curso, que oferece 1.600 vagas para mulheres de todo o país, conta com oportunidades para o Amazonas.

A capacitação vai durar seis meses e é voltada para mulheres que desejam abrir o próprio negócio ou se redescobrir profissionalmente na maturidade.

Inscrições

As inscrições ficam abertas até o dia 30 de setembro, e as mulheres podem se candidatar pelo link http://maturi.in/boticario.

Podem participar mulheres cisgêneros ou transgêneros a partir dos 45 anos.

O curso terá início no mês de outubro.

Curso

O curso é oferecido pelo O Boticário, marca nacional de beleza, que está comemorando o 45º ano. A ação é feita em parceria com a Maturi, plataforma especializada no mercado de trabalho para o público maduro.

Com carga horária de 100 horas e 6 meses de duração, a iniciativa “Novos começos com Boticário: capacitação em empreendedorismo para mulheres 45+” oferecerá aulas com professores do mercado, que apresentam experiências, vivências e prática aos alunos.

O curso acontecerá em duas etapas. Na primeira, 120 mulheres serão selecionadas para participar da primeira turma do curso, que acontecerá de outubro de 2022 a abril de 2023.

Outras 1.500 mulheres serão selecionadas para a segunda turma do curso, que será oferecido no formato 100% online, por meio do acesso aos conteúdos gravados, disponíveis no hub de capacitações da Maturi.