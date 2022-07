Cruzeiro vira turno com 98% de chance de acesso; analista projeta vaga confirmada até a 31ª rodada

Time tem 14 pontos de diferença para o Tombense, atualmente na 5ª colocação da Série B

O primeiro turno do Cruzeiro na Série B beirou a perfeição. O time encerrou a primeira parte da competição com um empate por 1 a 1 com o CSA, fora de casa, e se viu um pouco mais próximo do objetivo final, que é o acesso à Série A.

Com o ponto somado fora de casa, o Cruzeiro subiu a 98,3% as suas chances de voltar à elite nesta temporada. O time já esteve com essa probabilidade acima de 98% em rodadas recentes, mas tinha caído um pouco em função dos tropeços seguidos com Ituano e Guarani. A vantagem para o Tombense, atual quinto colocado, é de 14 pontos.

Em função da ótima campanha – a segunda melhor da história do turno da Série B de pontos corridos -, a torcida do Cruzeiro começa a fazer uma contagem regressiva pelo acesso. A média para vaga na Série A, historicamente, é de 63 pontos. Portanto, seriam necessários 21 pontos (sete vitórias) no returno.

O analista de números da Rádio Itatiaia, Domingos Sávio Baião, projeta que o acesso ocorra até a 31ª rodada da competição, considerando a média de aproveitamento que o time teve até o momento, em recortes específicos. Esses jogos estão programados para setembro.

“Se eu tivesse que apostar em uma rodada (para o acesso), seria o 31º jogo realizado, mas a tendência é de que fique entre o 29º jogo e o 31º. Esta é a tendência.”

Baião explica suas contas, considerando recortes de dez jogos no primeiro turno, para uma projeção de 62 pontos necessários para terminar, pelo menos, com a quarta posição na tabela de classificação.

– Nos dez últimos jogos, obteve 20 pontos, exatamente o que o Cruzeiro precisa para alcançar 62 pontos. Nesta hipótese, chegaria aos 62 pontos na 29ª rodada. Se considerarmos os cinco últimos jogos apenas, 53,33%, o Cruzeiro vai precisar de 13 jogos, chegando aos 62 pontos na 32ª rodada. Na hipótese mais negativa, de manter o aproveitamento dos quatro últimos jogos, ainda assim chegará aos 62 pontos na 36ª rodada. Pensando no pior, de ter aproveitamento de 35%, aproveitamento de zona de rebaixamento, chegará à 38ª rodada com 62 pontos.