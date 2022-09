Cruzeiro pode bater recorde do Corinthians na Série B

Líder isolado na Série B do Campeonato Brasileiro, com 62 pontos ganhos, o Cruzeiro está, definitivamente, muito perto do retorno à elite do futebol brasileiro. Matematicamente, é possível que o torcedor celeste comemore o acesso na 31ª rodada, contra o Vasco, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Inclusive, caso isso aconteça, será a “volta” mais rápida da história da Série B, na era dos pontos corridos. Até aqui, o acesso mais antecipado pertence ao Corinthians de 2008, que garantiu o retorno na 32ª rodada, após vencer o Ceará, por 2 a 0, no Pacaembu, em São Paulo.

Além disso, o Cruzeiro, de Paulo Pezzolano já deixou bem claro que irá brigar pelo título, e, consequentemente, pela melhor campanha da história da Série B. Tal feito também é do time do Parque São Jorge, que há 14 temporadas, fez 85 pontos em 38 rodadas.

Após um fim de semana sem compromisso, o Cruzeiro volta a campo no próximo sábado, 17 de setembro, contra o CRB, no Estádio Rei Pelé, em Alagoas.

Fonte: Lance