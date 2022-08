Cristiano Ronaldo recebe oferta obscena da Arábia Saudita

O Al-Hilal, da Arábia Saudita, realizou uma proposta obscena pela contratação de Cristiano Ronaldo, segundo o “The Athletic”. Com isso, a equipe é a única que se mantém na busca pela contratação do craque português.

Na atual edição da Premier League, o técnico Erik ten Hag deixou Cristiano Ronaldo no banco em três das quatro partidas realizadas. Embora tenha entrado em todos os jogos, o atacante não contribuiu com gols ou assistências até o momento.

Embora tenha uma oferta do Al-Hilal, a expectativa é de que Cristiano Ronaldo permaneça no Manchester United. O atleta tinha o desejo de jogar na Champions League, mas encontra dificuldades em encontrar uma equipe que o compre nesta janela de transferências.

O atacante português tem contrato com os Red Devils até 2023, mas com a opção de estender seu vínculo até 2024. No entanto, não parece que o jogador permanecerá nos Diabos Vermelhos na próxima temporada em caso de novo fracasso na Premier League.