Cristiano Ronaldo quer comprar clube e demoli-lo para construir nova mansão

Já de olho em uma futura aposentadoria, Cristiano Ronaldo tem planos ambiciosos para o pós-carreira. De acordo com o jornal ‘The Sun’, o craque quer comprar um clube de golfe em Portugal, e demoli-lo para construir uma mansão para curtir com a família.

O portal também afirma que Cristiano Ronaldo já decidiu que irá morar em Portugal após o fim da carreira e quer que ‘tudo ocorra bem para ele e família’. O projeto total de Cristiano Ronaldo deve girar em mais de R$ 100 milhões.

Craque do Manchester United, Cristiano Ronaldo quer se instalar na região de Quinta da Marinha. Contudo, um clube de golfe ocupa parte do terreno em que o atacante quer construir a mansão, e o português já negocia para comprar e demolir o empreendimento.

Aos 37 anos, Cristiano Ronaldo segue como um dos principais jogadores do futebol mundial. Dono de cinco Bolas de Ouro e dois prêmios ‘The Best’, o português fez carreira em grandes clubes, como Sporting, Real Madrid, Manchester United e Juventus.