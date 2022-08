Cristiano Ronaldo quebra o silêncio e define onde irá jogar na temporada

Com contrato até julho do ano de 2023, Cristiano Ronaldo permanecerá no Manchester United para a temporada do futebol europeu. O craque decidiu ficar em Old Trafford em meio a contratação do brasileiro Casemiro, ex-jogador do Real Madrid, que chegará ao gigante da Premier League para ser o principal nome do meio-campo do time inglês.

Segundo informa Pedro Almeida, Cristiano Ronaldo encerrou a grande novela sobre seu futuro e decidiu onde irá jogar na temporada. O jornalista afirma que a decisão é tomada em meio a chegada de Casemiro no clube inglês, além, é claro, pela falta de interessados em contar com seu futebol.

Com a decisão, Cristiano Ronaldo ficará da disputa da Champions League pela primeira vez em muitos anos. Na temporada passada, o Man United sequer conseguiu se fazer presente entre os 4 primeiros da Premier League e, assim, ficou de fora da competição. Esse fato, era, até então, o argumento para Ronaldo procurar um novo clube.

Enquanto procurava por um novo clube, nenhuma potência, de fato, se mostrou interessada em Ronaldo. Foi assim com o PSG, Bayern, Chelsea e entre outros, chegando a ser recusado pelo Borussia Dortmund, que era, até então, a última esperança do português, que segue em busca de seu primeiro gol na temporada.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo volta a campo nesta segunda, diante de seu maior rival, Liverpool, pela Premier League, em casa.