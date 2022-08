Cristiano Ronaldo põe ponto final em boatos e define seu futuro para a sequência da temporada

Depois de longas e longas novelas, o futuro de Cristiano Ronaldo para a sequência da temporada parece, enfim, estar perto de ser definido.

Ainda no início da janela, Cristiano pediu ao Manchester United para que fosse liberado. O empresário do craque, inclusive, o ofereceu a diversos clubes, que acabaram descartando. Foram eles PSG, Bayern, Chelsea, Milan, Juve, Inter, Atlético de Madrid, Real Madrid e, mais recentemente, o Marseille.

Desta forma, quem ganhou força nas negociações, foi o Sporting, onde Cristiano Ronaldo foi revelado. Todavia, de acordo com o jornal The Sun, o futuro do português novamente sofre uma reviravolta, devido a dois brasileiros: Antony e Casemiro.

CR7 decide permanecer no United

A fonte publica que, após as chegadas dos brasileiros a Old Trafford, Cristiano Ronaldo se surpreendeu e decidiu ficar nos Red Devils. O jogador, inclusive, atuou por longas datas ao lado de Casemiro, ainda nos vitoriosos tempos de Real Madrid.

Cristiano Ronaldo, então, deve voltar a ganhar mais espaço com ten Hag. Na atual Premier League, o português particpou das 4 partidas do Manchester United, mas disputou apenas 153 minutos.