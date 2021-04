Cristiano Ronaldo passa em branco, mas Juventus vence no Italiano

Velha Senhora derrota Genoa e continua na briga pelo título

A Juventus derrotou o Genoa com tranquilidade por 3 a 1 neste domingo (11) para manter viva a esperança de ser campeã italiana pela décima vez consecutiva.

A Velha Senhora abriu vantagem de dois gols nos 22 minutos iniciais graças a Dejan Kulusevski e Álvaro Morata, que marcou no rebote após Cristiano Ronaldo acertar a trave.

A Juventus não tem sido muito convincente recentemente e permitiu que os visitantes voltassem ao jogo, aos quatro minutos da etapa final, com uma cabeçada de Gianluca Scamacca.

Loading...

O Genoa teve chances para empatar, mas Weston McKennie saiu do banco de reservas para fechar a vitória, a 20 minutos do fim, e levar a Juventus a 62 pontos em 30 partidas, em terceiro lugar, 1 ponto atrás do Milan e a 12 da líder Inter de Milão, que superou o Cagliari por 1 a 0 neste domingo.

O Napoli subiu para o quarto lugar na tabela ao vencer a Sampdoria por 2 a 0, e Sergej Milinkovic-Savic marcou nos acréscimos para dar à sexta colocada Lazio a vitória por 1 a 0 sobre o Verona.

Fonte: Agencia Brasil