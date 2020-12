Cristiano Ronaldo faz 2 no reencontro com Messi, e Juventus atropela Barça

No reencontro entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, o português sobrou em campo. CR7 marcou duas vezes e comandou a vitória por 3 a 0 da Juventus contra o Barcelona, na tarde de hoje, no Camp Nou. O jogo foi válido pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

A partida começou com muita expectativa em torno das duas estrelas. A última vez que eles haviam se enfrentado foi em 6 de maio de 2018, no empate por 2 a 2 entre Barcelona e Real Madrid. E bastou apenas 12 minutos para Cristiano Ronaldo mostrar quem daria as cartas nesta terça-feira. De pênalti, ele marcou o primeiro da equipe italiana. O gajo ainda voltou a balançar as redes aos sete minutos da segunda etapa, novamente em penalidade máxima. Antes, McKennie também anotou para a Velha Senhora em um lindo voleio.

Com o resultado, a Juventus ficou com a liderança do Grupo G. O time comandado por Pirlo chegou aos mesmos 15 pontos do Barcelona, mas levou vantagem no critério de desempate.

Foi a 36ª vez que Messi e Cristiano Ronaldo se enfrentaram — a sexta vez pela Liga dos Campeões. Apesar do argentino levar a melhor no confronto pessoal (16 a 11), na tarde desta terça só deu o português. Diante de um Barça liderado pelo camisa 10, mas com muitos problemas em campo, CR7 teve caminho livre para brilhar com dois gols. De pênalti, é verdade, mas o suficiente para comandar a vitória da equipe pelo placar necessário para assegurar a ponta da chave — menos de 3 a 0 ainda daria a liderança para o time espanhol.

Com os gols, Cristiano também diminuiu a diferença para Messi na artilharia dos duelos entre eles. O argentino soma 22 gols, enquanto CR7 chegou a 21 nesta tarde.

Messi para em Buffon Não foi por falta de tentativa que Lionel Messi passou em branco na tarde de hoje. O argentino bem que se esforçou, mas parou em um paredão chamado Buffon. O goleiro teve grande atuação e foi preciso para evitar qualquer chance do camisa 10 do Barcelona. Foram nada menos que sete chutes de Messi na direção do gol, mas todos defendidos pelo italiano. Ao todo, o time catalão finalizou 20 vezes. A Juve, que chutou apenas oito vezes, foi mais eficiente.