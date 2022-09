Cristiano Ronaldo está prestes a quebrar mais um recorde e ultrapassar Pelé na Copa do Mundo no Qatar

Essa será a quinta Copa do Mundo de Cristiano Ronaldo, e ele pode se tornar o único jogador a ter marcado em todas as edições que disputou.

Todos sabem que Ronaldo é sem duvidas um dos jogadores mais experientes no futebol mundial, o craque português irá para seu quinto mundial com seus 37 anos de idade e está preste a quebrar mais um recorde em sua carreira.

Para Ronaldo quebrar o recorde do rei Pelé que marcou em todas as copas que disputou pela seleção brasileira nos anos de 1958 (6 gols), 1962 (1 gol), 1966 (1 gol) e 1970 (4 gols), Cristiano Ronaldo precisa marcar no mundial do Qatar, até o momento o jogador já marcou nas edições nos anos 2006 (1 gol), 2010 (1gol), 2014 (1 gol) e em 2018 (4 gols). Cumprindo este feito o atleta se torna o único atleta do mundo a marcar em 5 mundiais.

Cristiano Ronaldo coleciona recordes pela seleção de Portugal

Ronaldo já coleciona alguns recodes com a camisa da seleção portuguesa, seu primeiro jogo foi em 2003 e hoje é o jogador que mais jogou pela seleção com 186 jogos. Em 2021 o craque se tornou o maior artilheiro da historia com 111 gols e ate o momento já coleciona 117 gols vestindo a camisa de Portugal.

A seleção de Portugal está no grupo H dessa edição da copa no Qatar e tem chances de enfrentar a seleção brasileira nas oitavas de final.