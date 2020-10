Crianças internadas em hospitais infantis do Estado recebem presentes de voluntários

As crianças internadas nos hospitais infantis de Manaus tiveram um Dia das Crianças divertido e com muitos presentes. Voluntários de diferentes pontos da capital levaram brinquedos para pacientes dos Hospitais e Prontos-Socorros das zonas leste, sul e oeste, além do Instituto de Saúde da Criança do Amazonas (Icam).

No HPSC da Zona Leste (Joãozinho), voluntários levaram aos pacientes diversos brinquedos. Vestidos de super-heróis, personagens infantis e até de doutores, os grupos visitaram algumas enfermarias, promovendo alegria aos pequenos.

Pelo menos três grupos de voluntários passaram pelo HPSC da Zona Sul, na manhã desta segunda-feira (12/10), para levar presentes e carinho aos pacientes. De acordo com o coordenador de enfermagem da unidade, Walber Gomes, esse momento é importante para as crianças que estão longe de casa.

“Eles estão fora de casa, não podem brincar como queriam e com esse gesto, os voluntários acabam dando um pouco de alegria para eles”, afirma.

Promessa paga – Todos os anos, o HPSC da Zona Oeste recebe uma doação especial de uma voluntária. Darleane Bandeira, de 29 anos, leva presentes para os pacientes da unidade como pagamento de uma promessa feita por sua mãe.

“Quando eu tinha 13 anos, fiquei internada aqui e minha mãe fez uma promessa que se eu me curasse, nós entregaríamos presentes para as crianças do hospital como forma de agradecimento pela minha saúde e pelo bom atendimento que tivemos”, explicou.

Segundo a diretora da unidade, Juliana Medeiros, durante toda a semana, voluntários passam pelo HPSC para entregar presentes para as crianças. “Desde a semana passada, recebemos diversas doações, seja de grupos externos, dos próprios funcionários, que se reúnem e compram presentes, ou até mesmo de pessoas que preferem fazer a doação de forma discreta”, declara.

Ação social – Por meio da campanha “Doe um Brinquedo e Ganhe Sorrisos”, o Governo do Amazonas arrecadou mais de 20 mil brinquedos que também foram entregues nos hospitais e em instituições e abrigos que atendem crianças em situação de vulnerabilidade social.

Fotos: Rodrigo Santos e Vanessa Marques/ SES-AM

