Criança indígena é sequestrada, estuprada e morta por adolescente no interior do AM

Uma criança indígena de seis anos, da etnia Sateré Mawe, foi sequestrada, estuprada e morta por um adolescente de 16 anos, na madrugada de segunda-feira (23), na Comunidade Nova Vida, no Rio Andirá, município de Barreirinha, a 331 quilômetros a leste de Manaus.

De acordo com policiais do 1º Grupamento de Polícia Militar (GPM) de Barreirinha, o crime aconteceu foi por volta das 4h30, quando o adolescente e um comparsa, ainda não identificado, invadiram a casa da vítima, pegaram a criança e a levaram para uma área de mata.

A guarnição só foi acionada por volta das 12h do mesmo dia. Ao chegarem na comunidade indígena, os policiais encontraram populares imobilizando o suspeito. A equipe do 1º GPM conversou com o adolescente, que assumiu o crime e a levou até o local onde enterrou a vítima.

Após a constatação do crime, os policiais militares encaminharam o adolescente para a 42ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), no município de Barreirinha, para os procedimentos cabíveis. A Polícia Civil procura o comparsa do adolescente.

Fonte: D24am.