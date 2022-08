Crepúsculo: Filha de Edward e Bella já tem 21 anos; por onde anda Mackenzie Foy, a Renesmee?

Você já se sentiu velho hoje? 14 anos atrás, fãs lotavam as salas de cinema para conferir o primeiro filme da saga Crepúsculo, que acabou gerando uma das franquias mais rentáveis do cinema. Ame ou odeie o jeitinho especial dos longas, é inegável o sucesso dos vampiros, alavancando carreiras de seus protagonistas — principalmente Robert Pattinson e Kristen Stewart.

Porém, diversos astros participaram da saga Crepúsculo (e talvez você nem lembre de alguns deles), enquanto a franquia também serviu para apresentar novos talentos. Um deles foi Mackenzie Foy, que interpretou Renesmee, a filha de Edward e Bella — depois daquele bebê de CGI meio bizarro. Apesar desses efeitos estranhos, a performance da menina agradou os fãs. Mas você sabia que a atriz já tem 21 anos de idade? Venha saber o que aconteceu com a garota:

Quem é Renesmee?

Inspirado na saga de livros de Stephenie Meyer, os filmes contaram a história de amor de Edward (Robert Pattinson) e Bella (Kristen Stewart). Em Amanhecer – Parte 1, o vampiro e a humana finalmente se casam, mas algo os surpreende na lua de mel: a protagonista engravida de forma sobrenatural. Após uma gestação bem complicada e quase mortal, nasce Renesmee, batizada pela junção dos nomes de suas avós.

Outra surpresa fica pelo fato de Jacob (Taylor Lautner) ter um imprinting em Renesmee, se tornando seu leal protetor. Se a paz com os lobos foi selada e Bella se torna uma poderosa vampira, as coisas não ficam tão simples. Antes de alcançarem seu final feliz em Amanhecer – Parte 2, a família Cullen se torna vítima de um mal entendido e a existência de Renesmee é considerada uma ameaça para os perigosos Volturi, sendo necessário o apoio de diversos amigos e aliados para converter a situação.

O que aconteceu com Mackenzie Foy?

Mackenzie Foy tinha apenas 11 anos quando foi escalada para Amanhecer – Parte 2, assumindo o cobiçado papel de Renesmee Cullen. Esse foi o primeiro grande trabalho de destaque em sua carreira, que a levou para grandes eventos — até mesmo a San Diego Comic Con. Seu trabalho foi elogiado por fãs, que tinham altas expectativas para conferir como seria a filha de seu casal favorito.

Desde então, Mackenzie seguiu sua carreira de atriz, aparecendo em filmes como Invocação do Mal ou vivendo a versão jovem de Jessica Chastain em Interestelar, de Christopher Nolan. Teve seu primeiro papel de protagonista em 2018 com O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos, filme da Disney também estrelado por Keira Knightley e Helen Mirren. Ainda estrelou Beleza Negra: Uma Amizade Verdadeira, onde explorou sua paixão por cavalos, numa produção que está disponível no Disney+.

Atualmente com 21 anos de idade (e prestes a completar 22, vejam como o tempo passa!), Foy segue trabalhando e já está confirmada no longa The Man Who Saved Paris, onde irá trabalhar com Jean Reno. Recentemente, teve até o reencontro da jovem com sua mãe na ficção, Kristen Stewart, durante um evento, encantando os fãs de Crepúsculo. Confira como Mackenzie Foy está hoje em dia: