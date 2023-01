A doação do local já foi concedida pelo Poder público municipal, através da prefeitura e Câmara de vereadores.

O CREA/AM que é coordenador pelo Engenheiro Afonso Lins comemorou o recebimento do Título Definitivo concedido pela prefeitura e já prepara a área para o mais breve possível iniciar as obras no bairro de Sao Cristovão, zona leste do município.

BY ACRITICA DE HUMAITÁ