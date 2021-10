CPAmb realiza cerimônia de passagem de comando em Manaus

Coronel José Auzier assumiu o comando da unidade especializada da PMAM

Na manhã desta terça-feira (19/10), o Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), realizou a cerimônia de passagem de comando. O coronel José Auzier assumiu o comando da unidade especializada no lugar do coronel Bruno Azevedo. O evento aconteceu no píer do Jungle Palace, bairro Ponta Negra, zona oeste de Manaus.

O secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, esteve na solenidade e destacou a importância do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), subordinado ao CPAmb, além de parabenizar os policiais pelo trabalho desenvolvido.

Loading...

“O Batalhão tem uma importante missão, que é constituir a preservação das nossas áreas verdes, combatendo os crimes e as irregularidades do nosso meio ambiente. Todos os policiais estão cumprindo com êxito esse trabalho”, enfatizou o general.

Participaram da solenidade o subcomandante-geral da PMAM, coronel Jerry Menezes; o secretário municipal chefe da Casa Militar, tenente William Dias; e a secretária executiva da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Raquel Queiroz Said.

FOTOS: Tarcísio Heden/SSP-AM