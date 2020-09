COVID-19 volta a travar manaus

Em uma live divulgada agora pouco nas redes sociais, o governador Wilson Lima anunciou a suspensão do funcionamento de bares, casa de shows e eventos e todas as áreas públicas onde houver aglomeração popular. Os motivos, é o crescimento do número de casos de COVID-19 na capital do estado.

A notícia já circulava alguns dias atrás, mas o governo e a prefeitura da capital preferiam acreditar que, os casos iriam diminuir, o que não está sendo possível. Equipes de saúde e hospitais e postos de atendimento já estão se mobilizando para uma nova onda de contágio do vírus da morte.

Manaus a exemplo do que já acontece em nossa cidade, tenta viver uma rotina normal, porém sem controle de medidas que devem ser seguidas pela população que preferem se arriscar e levar o contágio para dentro de suas casas. Aqui em Humaitá como relatamos ontem, tivemos 80 casos positivos nos últimos 04 dias, e os números parecem crescer à medida que a população acredita que o vírus ja acabou!

O assunto deve repercutir por todas as mídias de comunicação no Brasil, e sabe de uma coisa? Nós estamos muito a frente disso, pois há exatamente duas semanas atrás, já prevíamos que o surto poderia aumentar novamente ´por aqui, o que infelizmente já está acontecendo.

Texto : Chaguinha De Humaita