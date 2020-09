COVID-19 – ULTRAPASSAMOS 3.OOO CASOS EM HUMAITÁ

O parece estar normal não tem se refletido nos números de casos positivos de COVID –19 em Humaitá. Com a abertura dos comércios, bares, restaurantes e loja de produtos não essenciais gradativamente, se trouxe a aparente normalidade em nosso meio social no município. Mas é preciso deixar claro que, as regras e protocolos a serem seguidos precisam ser respeitadas o que em sua grande maioria não estamos seguindo corretamente em nossa cidade.

O COVID-19 não está controlado, está menos divulgado, o que tem aparentado que tudo voltou ao normal será? Ainda estamos tendo picos de pessoas se contaminando e procurando nossa unidade sentinela. É verdade que, as procuras estão em menor número, mas não esqueçamos que, muitos em sua grande maioria estão se automedicando e curando em suas próprias casas.

Este fim de semana passado, chegamos ao registro geral de casos positivos, ultrapassando os 3 mil casos e com uma média de 51 novos casos em três dias. Durante esta semana que se passou dois óbitos. O alerta continua, o vírus não parou de circular, e os cuidados preventivos devem continuar sendo seguidos. Pense nisso! Proteja sua família.

*BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ*