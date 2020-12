COVID-19 NÃO ESCOLHE SUAS VÍTIMAS, PERDEMOS UM GRANDE GUERREIRO POLICIAL MILITAR EM HUMAITÁ

O COVID-19 está nas ruas, nas casas, nos ambientes festivos, não conseguimos enxerga-lo, mas podemos evita-lo, não brinque com sua vida, o vírus mortal segue fazendo vítimas por todo lugar. É com pesar e tristeza que registro o falecimento do policial militar 2° Sgt PM Junior Pinto de Almeida, lotado em Humaitá-Am.

Sargento Pinto faleceu em decorrência de COVID-19, em Porto Velho-RO. A notícia nos alerta que somos mortais, e que podemos ser as próximas vítimas. Os policiais militares, são seres humanos iguais a qualquer um de nós, porém vivem em constantes riscos de vida. Fica aqui o respeito e admiração a toda a classe militar que fazem seu trabalho em nossa cidade e estado.

Que Deus receba a alma deste honrado policial, e conceda o conforto necessário aos amigos e familiares, neste momento de dor espiritual.