COVID-19 – HOSPITAL DE HUMAITÁ COLAPSADO, AMPLIARÁ LEITOS DE TRATAMENTO DE 23 PARA 56 E PASSARÁ A ATENDER URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ONDE FUNCIONAVA O SENTINELA

Com todos os leitos ocupados destinados para pacientes em tratamento de COVID-19 o Hospital Regional de Humaitá terá seu atendimento ambulatorial e emergencial modificado para o local onde funciona hoje o atendimento Sentinela.

Para o secretário municipal de saúde Cleomar Scandolara, essa troca irá ampliar os leitos de atendimento para os pacientes infectados aqui no hospital, que amplia de 23 para 56 leitos, só para pacientes COVID.

A unidade Sentinela mudará para o hospital, e o hospital para a sentinela. Aqui no antigo hospital funcionarão 20 leitos para atendimento diversos, não covid. Teremos salas de cirurgias e emergências, iguais aos do novo hospital. Essa mudança já está sendo feita em caráter de urgência e deve ser finalizada ainda esta semana.

A prefeitura comprou um cilindro de oxigênio industrial com capacidade para até 120 cilindros, uma vez que, hoje temos somente 50 sendo reabastecidos todos os dias em Porto Velho.

Com a pandemia de casos COVID-19 se generalizando em no município, o hospital geral está colapsado sem vagas, para atender a demanda crescente do coronavirus. A mudança já está ocorrendo, para que, não tenhamos mortes coletivas em nossa cidade. O secretário Cleomar Scandolara junto com o prefeito de Humaitá, fazem um apelo a população!

*”Vivemos nosso pior momento, estamos sem vagas, e com toda a atenção voltada para o salvamento de vidas, que precisam de oxigênio e atendimento, previnam-se usem máscaras, álcool gel em caso de saírem de suas casas, parem de andar à toa em praças, e locais de muita aglomeração, o vírus não perdoa, quem se expõe! Fiquem em casa, e salvem as pessoas que vocês mais amam!”*