COVID-19 CONTINUA IMPLACÁVEL TIRANDO VIDAS EM HUMAITÁ

Com um número crescente de óbitos o vírus mortal está fazendo vítimas fatais todos os dias em nossa cidade. Com um assombroso número de 1362 casos positivos, a vida tranquila de nossos cidadãos aos poucos vai mudando.

A grande preocupação do momento é procurarmos os culpados por tudo isso!

Com ruas movimentadas, rede comercial em funcionamento, bares, conveniências, e comércios de forma geral trabalhando normalmente, o resultado jamais diminuem, somente sobem, como nos comprovam os boletins divulgados nos últimos dias.

Hospital Regional de Humaitá lotado, com dezenas de pacientes precisando respirar com auxílio de oxigênio, tem colocado todo o sistema de atendimento próximo do colapso que tanto precisamos evitar.

O cemitério São João Batista tem registros fúnebres alarmantes e jamais vistos nos últimos anos. Só ontem por volta das 18h00 tivemos 04 enterros, fora os que já tinham sido realizados ao longo do dia. Hoje pela madrugada perdemos mais vidas, como foi o caso do ex-servidor da saúde aposentado, Sr. João Meireles, morador do bairro São Sebastião que registramos com pesar e tristeza e o pior, é termos que aceitar a despedida sem acompanhamento e o direito ao último a deus!

O que para muito é culpa do prefeito, as dores e as consequências desta acusação escabrosa, a dor da morte e a perca sem volta, contina batendo na porta dos que ousaram a viver a vida numa boa!

Onde vamos parar, não sabemos, o que é fato, é que, se nada fizermos e não nos conscientizarmos de que cada um de nós, podemos colaborar esta soma dividida continuará levando vidas em nossa Humaitá.

*#fiqueemcasa

BY ACRITICA DE HUMAITÁ