COVID-19 COMO ENFRENTAR E CONTROLAR O CRESCIMENTO DESTA SEGUNDA ONDA EM HUMAITÁ

Como controlar e ordenar o crescimento da segunda onda do COVID-19 no Amazonas, esta é a primeira bronca para o ‘novo’ gestor encarar de frente nos primeiros dias de seu mandato. Humaitá é um município de grande fluxo de pessoas oriundas de todas as partes do Brasil, devido sua importância no setor primário que apresenta números crescente em nossa economia local.

Festa em bares, restaurantes cheios, comercio aquecido, fluxo rodoviário e aquaviário intensos ocasionados pelas festividades de final de ano, preocupam a vigilância sanitária do município. Ordenar e criar estratégias para não perder o controle deverão ter medidas tomadas o mais breve possível.

Nossa capital do estado, apostou na reabertura do comercio nos meses de novembro e dezembro, deixando o controle de mascas e álcool em gel a critério de cada empresa, e hoje colhe resultados ruins para controlar o que parece ser uma nova pandemia tipo 2 em Manaus.

O governo do Amazonas tomou medidas duras e sofreu a repulsa popular dos micros e pequenos empresários que tiveram suas atividades suspensas por conta do vírus da morte.

Humaitá tem transportes coletivos diários que trazem e levam passageiros todas as horas, nosso terminal rodoviário não tem controle de temperatura dos passageiros por uma equipe deslocada para este fim até o momento.

A flexibilização deixada pelo ex-gestor municipal, passará agora pelo crivo de Dedei Lobo que deverá enfrentar este problema de saúde nacional, que tem gerado tantas polêmicas nos últimos meses.