Covid-19: Brasil tem 18,3 milhões de casos e 512,7 mil mortes

Segundo Ministério da Saúde, 16.582.053 pessoas já se recuperaram

O número de pessoas que não resistiram à covid-19 no Brasil subiu para 512.735. Em 24 horas, foram registradas 1.593 mortes.

Já o total de pessoas infectadas pelo coronavírus desde o início da pandemia chegou a 18.386.894. Em 24 horas, foram confirmados pelas autoridades sanitárias 64.134 novos casos.

Os dados estão na atualização diária do Ministério da Saúde, divulgada na noite deste sábado (26). O balanço é produzido a partir de informações fornecidas pelas secretarias estaduais de saúde.

Há, ao todo, 1.292.106 pessoas com casos ativos da doença em acompanhamento por profissionais de saúde e 16.582.053 pacientes já se recuperaram.

Estados

Na lista de estados com mais mortes estão São Paulo (125.916), Rio de Janeiro (55.153), Minas Gerais (45.718) e Rio Grande do Sul (31.077). As unidades da Federação com menos óbitos são Roraima (1.731), Acre (1.736), Amapá (1.822), Tocantins (3.166) e Alagoas (5.260).

Vacinação

Até o momento, foram enviadas a estados e municípios 129,5 milhões de doses de vacinas contra a covid-19. Deste total, foram aplicadas 95,8 milhões de doses, sendo 70,3 milhões da 1ª dose e 25,4 milhões da 2ª dose.

Fonte: Agencia Brasil