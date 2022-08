Covid-19: Amazonas segue com redução na média diária de casos e nas hospitalizações

Novo boletim de Covid-19 foi divulgado na última terça-feira (9)

O Amazonas segue com redução na média diária de casos e nas hospitalizações por Covid-19. Um novo boletim com o cenário epidemiológico da doença foi divulgado na última terça-feira (9), pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM). O documento está disponível em: https://bit.ly/3Pcp7MA.

O boletim analisa os últimos dois meses com destaque para os seguintes 14 dias: 25 de julho a 7 de agosto. Conforme o documento, nos 14 dias destacados, houve redução na média diária de casos de 806 para 406 no Amazonas. No mesmo período, foi observada redução de 305 para 162 na capital e de 500 para 245 no interior do Estado.

Ainda de 25 de julho a 7 de agosto, houve redução na ocupação de leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de 23 para 14. Em leitos clínicos, a variação foi de 102 para 57. Nos últimos dois meses, houve 482 hospitalizações por Covid-19, sendo 264 pacientes que apresentam, pelo menos, um fator de risco, como cardiopatias, diabetes e hipertensão.

Ainda dos 482 hospitalizados nos últimos dois meses, 389 são pacientes com idade contemplada na campanha de vacinação contra a Covid-19. Desses 389, 307 pacientes tomaram pelo menos uma dose da vacina. No entanto, 294 desses 307 não tinham esquema vacinal atualizado. Ainda conforme o boletim, de 25 de julho a 7 de agosto, foram registrados 11 óbitos pela doença.

Transmissão

O Amazonas segue na fase amarela (baixo risco) de transmissão do novo coronavírus (SARS-CoV-2). O cálculo é realizado com base em metodologia desenvolvida pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde e leva em consideração dois eixos: capacidade do sistema de saúde e evolução da epidemia.

Síndrome Respiratória

O boletim também destaca o cenário de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Amazonas, dos últimos dois meses, com a notificação de 1.146 casos de SRAG. Entre os vírus identificados estão: adenovírus, bocavírus, Vírus Sincicial Respiratório (VSR), parainfluenza, rinovírus, metapneumovírus.

Referência

A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas, que inclui a prevenção de doenças por meio da imunização coordenada, no Amazonas, pelo Programa Nacional de Imunização (PNI/FVS-RCP).