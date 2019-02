Cortes de energia em prédios públicos, estão ocorrendo em vários municípios do interior do Amazonas

Vários municípios do interior do Amazonas estão sofrendo “cortes de energia” executados pela ELETROBRAS/AMAZONAS ENERGIA. O município de Humaitá não ficou de fora desses cortes o que prejudicou recentemente o abastecimento de água e a prática de esportes em ginásios e poços de abastecimento de água da COHASB.

Preocupado com a ação da operadora de energia local o prefeito do povo Herivaneo Seixas esteve na manhã desta terça-feira (13) em Manaus na sede da empresa gestora de energia estadual, para renegociar débitos em atraso devido à redução nos repasses de arrecadação do município.

Os cortes a prédios públicos estão ocorrendo em mais de 50 municípios do interior do estado. Os motivos e a intenção destes cortes, são devidos a privatização da Amazonas Energia que agora está privatizada e já pertence ao capital privado. As empresas Oliveira Energia e a Atem que adquiriram distribuidora amazonense, estão cobrando as prefeituras inadimplentes, efetuando cortes em prédios públicos dos municípios até que o gestor regularize os débitos pendentes, ou refaça o reparcelamento com a autarquia privada.

O prefeito de Humaitá Herivaneo Seixas, e vários prefeitos de outros municípios do interior estiveram na sede da Eletrobras Amazonas Energia, negociando com a nova empresa operadora.

“Vim a Manaus negociar as dívidas do município com a Amazonas Energia e regularizar os pagamentos novamente. Quero esclarecer a população de minha cidade que, essa dívida se arrasta há anos oriundas de várias administrações anteriores a minha gestão, entendo que a mesma deve ser paga, porém de uma forma que o município possa pagar sem penalizar demais as despesas orçamentárias municipal. Já regularize os pagamentos e já estou aqui anunciando a nossa população. Por que agora a bronca é comigo!”* Disse o prefeito do povo.

As empresas Oliveira Energia e a Atem, esperam receber as dívidas deixas pelos municípios de forma correta, pois antes quando a Eletrobrás Amazonas Energia fazia as cobranças, por seu uma autarquia do governo sempre tinha que “ceder” em prol dos gestores por força política, agora isso acabou!