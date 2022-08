Corpos de filhos de diretor do Bernoulli serão velados hoje (18)

Os corpos de Stéfano e Milena Raggazzi serão velados nesta quinta-feira (18/8) em Belo Horizonte. A cerimônia será no cemitério Parque da Colina, em Belo Horizonte, a partir das 9h, apenas para amigos e familiares.

Os dois filhos do diretor executivo do Colégio Bernoulli Marcos Raggazzi morreram ontem (17/8) em acidente na BR-040, em Três Marias – região central de Minas, voltando do enterro da avó. O carro em que estavam bateu de frente com uma carreta.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que tem um posto próximo do local, o carro ficou destruído pela impacto.

Em nota, o Bernoulli informou que o “momento é de muita tristeza e nossos pensamentos estão voltados para o amparo de familiares e amigos. Neste momento de dor, o grupo decretou luto oficial nesta quinta-feira (18) nas unidades escolares. Contamos com a compreensão de todos para manter a privacidade da família.”

Os irmãos também estudaram na escola. Milena já trabalhou no Bernoulli, era formada em Metodologia do Ensino (Uninter), Tecnologias Educacionais na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Relações Públicas (UNA) e tinha um MBA em Comunicação Digital (O mundo da Pós-Graduação). Stéfano estudou Direito na PUC Minas e atuava como advogado. Nas horas vagas, era compositor.

Pelo Instagram, Stéfano prestou homenagens à avó no dia 16/8. Nos comentários, amigos e parentes demonstram pesar e escrevem: “Hoje vocês estão juntos, que Deus console a família”.