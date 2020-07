Corpo em decomposição é encontrado em fundiária de fazenda na BR-319

No início da tarde deste domingo (26), o corpo de um homem identificado como Marcos Antônio Theodoro, 40 anos, foi encontrado em estado de decomposição na fundiária de uma fazenda localizada às margens direita da BR-319, 13 quilômetros após a ponte sobre o Rio Madeira sentido a cidade de Humaitá no Estado do Amazonas.

A família informou que a vítima estava desaparecida desde o dia 17 desse mês. A polícia e o corpo de bombeiros foram acionados e fizeram buscas pela região sem êxito. Segundo informações da família, a vítima era dependente químico e alcoólatra e sempre surtava e ficava sumido. Eles passaram a fazer buscas e viram o movimento de urubus na fundiária de uma fazenda e quando se aproximaram se depararam o corpo da vítima. A guarnição da Polícia Militar, perícia e o rabecão foram acionados para fazer os trabalhos de necessários e a vítima pode ter morrido de causas naturais e o corpo foi removido para o Instituto médico legal na capital.

Fonte: News Rondônia