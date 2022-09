Corpo é encontrado e sobe para 4 o número de mortos em acidente de ponte no AM

Subiu para quatro o número de mortos após o desabamento da ponte sobre o Rio Curuçá no km 25 da BR-319, no Careiro, a 102 km de Manaus. O corpo de mais uma mulher, de aproximadamente 25 anos, foi encontrado no local das buscas, nesta quinta-feira (29).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), a vítima já foi reconhecida por familiares que estavam no local. Todo o trabalho de necropsia será feito pelo Instituto Médico Legal (IML).

Ainda conforme o CBMAM, três veículos já foram retirados do Rio Curuçá, durante os trabalhos realizados nesta quinta. Outros quatro veículos ainda estão no fundo do rio, que tem entre 20 a 25 metros de profundidade. Quatro pessoas morreram e até 15 pessoas estão desaparecidas.

As buscas seguem no local, com a ação de mergulhadores a procura de desaparecidos e também trabalhando para içar veículos que afundaram com o desmoronamento da ponte.

Segundo a corporação, oito mergulhadores estão no local se revezando para os mergulhos. De acordo com o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros, Orleiso Muniz, a profundidade do rio dificulta a agilidade do içamento dos veículos e encontro de possíveis vítimas.

“Isso [profundidade do rio] dificulta o trabalho e é por isso que estamos fazendo tudo com muita cautela. Então, nós estamos retirando um veículo de cima do outro debaixo d’água, para que ele seja posicionado em um local adequado e a partir daí, seja feita o içamento com segurança”, disse o comandante.

O comandante ainda apontou que a área de vasculhamento foi ampliada para além da região onde aconteceu o desabamento da ponte. “Existe a possibilidade de no momento do acidente, pessoas terem caído e na tentativa de se salvar, podem ter nadado para um local afastado”.

