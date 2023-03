Corpo de Bombeiros orienta população sobre como proceder em casos de desastres naturais

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) alerta a população sobre como proceder em casos de desastres naturais em decorrência do período de chuvas. Entre os riscos mais frequentes estão as possibilidades de inundações, desmoronamentos e chegada de animais peçonhentos aos centros urbanos.

De acordo com o comandante-geral do CBMAM, Orleilso Ximenes Muniz, é importante que a população fique atenta aos casos de inundações, onde o cuidado deve ser redobrado para evitar acidentes e ocorrências de vítimas.

“Durante o período de fortes chuvas, algumas vezes, as enchentes evoluem para inundações e aí está o grande perigo. As águas das enchentes são extremamente contaminadas. Então é importante evitar caminhar nessas águas, manter as crianças longe dos igarapés, mesmo que saibam nadar porque estarão expostas a diversos perigos”, enfatizou.

Durante uma forte chuva, dicas como evitar estacionar veículo embaixo de árvores e desconectar eletrodomésticos das tomadas também podem salvar vidas.

“Procure manter os eletrodomésticos da residência fora das tomadas, isso possibilitará que, caso a inundação seja muito grande, consiga proteger alguns e evitar curto-circuito, que podem causar a morte dos habitantes da casa”, disse o comandante do CBMAM, que também falou sobre as ocorrências relacionadas aos animais peçonhentos.

“Normalmente, em virtude dos alagamentos, os animais peçonhentos fazem deslocamento para as áreas secas, isso acontece muito quando temos, por exemplo, os escorpiões subindo nas residências, cobras e outros tipos de animais, que podem causar sérios danos à saúde das pessoas”, explicou.

Em todas as situações citadas, a população, além de obter suporte da Defesa Civil estadual e municipal, também pode acionar o Corpo de Bombeiros.

“Em caso de inundações e desmoronamentos, o Corpo de Bombeiros também pode ser acionado, por meio do número 193. As chances de perdas materiais e até mesmo vítimas lesionadas ou fatais podem ser reduzidas quando as pessoas nos acionam logo no início da situação. Temos equipes totalmente preparadas para atender a qualquer hora do dia ou da noite”, concluiu coronel Muniz.

FOTOS: Divulgação/CBMAM