Corpo de Bombeiros faz parto de emergência em casa, no interior do Amazonas

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), atendeu uma ocorrência e auxiliou no parto de um menino, nesta sexta-feira (20/01), na rua Alexandre Rodrigues Alves, no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Tefé (distante 521 quilômetros da capital). O chamado em residência aconteceu por meio do Disque emergência 193, às 06h40 da manhã.

De prontidão, a guarnição da VTR AR-26 se dirigiu ao local, juntamente com o cabo P. Cavalcante, brigadista Michel, brigadista Mateus e o brigadista voluntário Mário.

Após chegarem ao local, foi constatado que a gestante se encontrava em trabalho de parto em sua residência. Foram realizados os procedimentos de auxílio ao parto pelo cabo P. Cavalcante, e entregue a equipe de enfermagem da ambulância do hospital de Tefé para receberem atendimento médico, onde receberam os cuidados necessários e passam bem, segundo a corporação.

FOTOS: Divulgação/CBMAM