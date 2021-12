CORPO CRIVADO DE BALA ENCONTRADO PRÓXIMO A PONTE DO KM 20 ERA DE UM EX-PRESIDIÁRIO

A vítima encontrada foi identificada pela Policia Civil em Humaitá, trata-se de um ex-presidiário do município, conhecido pelo apelido de “Corintiano”, ele respondia seu crime em liberdade, e assinava presença diária no Presídio Municipal.

O corpo foi encontrado nas proximidades do km 20 da BR 230 e BR 319 indo em direção Lábrea e Manaus, bem próximo a uma ponte bastante frequentada por banhistas de nossa cidade.

O homicídio tem caraterísticas de “acerto de contas”, a equipe de investigadores da Polícia Civil esta apurando detalhes com uma investigação sigilosa para elucidar o mais breve possível. O corpo já foi enterrado depois de passar por uma perícia técnica da Polícia Civil.

a entrevista com o delegado titular do 8° DIP MÁRIO MELO foi 16:00 horas de hoje (01/12) para sabermos as informações sobre esse assassinato com arma de fogo.