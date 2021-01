CoronaVac tem 100% de eficácia para casos graves de Covid-19

Brasília – A CoronaVac, vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, apresenta 78% de eficácia na prevenção da doença causada pelo coronavírus, mostraram dados dos estudos clínicos em Fase 3 feitos no Brasil pelo instituto. Os dados serão detalhados nesta quinta-feira (7) em coletiva de imprensa realizada na sede do Butantan.

Um anúncio oficial deve ser feito no início da tarde pelo Butantan. Representantes do instituto estão reunidos com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta manhã, e os dados estão sendo apresentados no encontro.

De acordo com o governo, os estudos comprovaram que a vacina do Butantan tem eficácia de 100% para casos graves e moderados. Segundo o instituto, quem tomar a vacina do Butantan está com a vida salva e com chances mínimas de agravamento da covid-19.

Para casos de internação hospitalar, a eficácia do imunizante também é de 100%. Já para os casos de atendimento ambulatorial, a CoronaVac apresentou 78% de eficácia.

