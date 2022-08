Corinthians registra maior público e renda do ano (e na história) em derrota na Libertadores

Apesar da derrota para o Flamengo por 2 a 0, nesta noite, na Neo Química Arena, o Corinthians registrou seu maior público e renda do ano na partida da Libertadores – e em toda a história do estádio. O público total foi de 45.349 pessoas, com renda de R$ 5.386.291,50.

Diante disso, o ticket médio foi de cerca de R$ 119 (o público pagante foi de 45.159 torcedores). Vale lembrar que, após acordo entre as diretorias dos clubes, 4 mil ingressos foram cedidos aos visitantes, que lotaram o Setor Sul.

O mesmo acontecerá com a torcida alvinegra no Maracanã, na próxima semana, que terão direito ao mesmo número de ingressos. Os valores das entradas de oito setores sofreram aumento para o duelo.

Anteriormente, o duelo com maior público e renda em 2022 havia sido contra o Boca Juniors, também pela Libertadores, ainda na fase de grupos. Naquela ocasião, o clube venceu por 2 a 0, com gols de Maycon. O público foi de 44.313 pessoas, com renda de R$ 4.611.628,25.