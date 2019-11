Corinthians cai de quatro diante do Flamengo no Maracanã, e técnico Carille pede demissão

Bruno Henrique foi o cara da goleada do Flamengo sobre o Corinthians, por 4 a 1, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante marcou três gols na vitória e comemorou a atuação, que dedicou aos companheiros. “Fico feliz pelos três gols, mas essa vitória é também do conjunto, do coletivo. Todos participaram, e esse troféu vai para todos, não só para mim”, declarou.

O Flamengo segue jogando um ótimo futebol e o título do Brasileiro parece está cada vez mais próximo.

Neste domingo, o líder do campeonato atropelou o Corinthians e goleou por 4 a 1, no Maracanã, pela 30ª rodada do torneio nacional.

O principal responsável pelo placar foi Bruno Henrique ao marcar três gols. Vitinho fechou a goleada. Mateus Vital diminuiu, mas sem chances para reação corintiana.

O técnico do Timão foi demitido.

Com o resultado, o Flamengo chega a 71 pontos e distância para o Palmeiras foi para oito. O Corinthians, por sua vez, está há oito rodadas sem vencer e permanece em sétimo lugar, com 45 somados. Depois desse duelo, as equipes já pensam no próximo jogo pelo meio de semana. Na quarta-feira, os paulistas encaram o Fortaleza, às 19h30, em Itaquera. Na quinta, os cariocas fazem clássico com o Botafogo, às 20h, no Nilton Santos.