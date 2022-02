Coren-AM entrega registro profissional a Indígenas de Humaitá formados em Técnico em Enfermagem

O Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM) entregou nesta sexta-feira (11.02) o registro profissional em técnico em enfermagem indígenas do município de Humaitá formados pelo Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

13 indígenas das etnias Tenharin, Parintintin e Jiahui, receberam a certidão que os habilita para exercer a profissão de Técnico (a) de Enfermagem. O juramento da Enfermagem foi lido e falado pelos recém profissionais em português e também na língua nativa dos Tenharins.

A indígena Jucilene Tenharin, falou sobre o sentimento e a importância da formação. “Eu me sinto muito honrada pela minha comunidade e que eu tenho o dever de cuidar dos pacientes e também da minha comunidade e que agora vamos ter um profissional que conhece a realidade da nossa cultura , assim podendo contribuir melhor para a saúde indígena”.

“O Coren Amazonas tem uma preocupação com a saúde indígena, e é uma grande alegria ter esses profissionais formados e habilitados voltando para suas comunidades para prestar uma assistência de qualidade para sua comunidade, e isso é um avanço para a melhoria da qualidade da saúde indígena do Amazonas”, destacou o presidente do Coren-AM, Enfermeiro Sandro André.

