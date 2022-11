Copa do Mundo: CBF toma dura medida contra Neymar

A Copa do Mundo para a Seleção Brasileira está prestes a começar. Maior campeã da competição, com cinco troféus na história, a estreia do Brasil, dele, Neymar e cia, será no próximo dia 24, às 16h00, contra a Sérvia.

Neymar Jr é a grande esperança do Brasil na Copa do Mundo. Camisa 10, a competição tende a ser a última do brasileiro e, por isso, há uma enorme expectativa em cima de seu futebol, tanto pelos fãs da seleção, quanto por ele mesmo, que espera realizar uma grande competição.

Enquanto se prepara para mais uma Copa do Mundo, a sua terceria, a CBF tomou uma dura medida contra o camisa 10: segundo informações do jornalista Cosme Rímoli, a entidade brasileira definiu que Neymar não poderá levar seus “parças” ou qualquer outro tipo de pessoas para Doha, Qatar, diferentemente do que foi em 2018, na Rússia.