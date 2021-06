Copa América: já classificado para as quartas, Brasil enfrenta Equador

Em contexto favorável, técnico Tite promoverá mudanças

Já classificado para as quartas de final da Copa América, o Brasil enfrenta o Equador, neste domingo (27) a partir das 18 (horário de Brasília) no estádio Olímpico do Goiânia, pela 5ª rodada do Grupo B da Copa América.

SE VIENE LA QUINTA 🙌 🗓 Domingo y lunes se juega la Fecha 5 de la CONMEBOL #CopaAmérica 🏆 y estos son los partidos A QUINTA ESTÁ VINDO 🙌 🗓 Domingo e segunda acontecerá a Rodada 5 da CONMEBOL #CopaAmérica 🏆e esses são os jogos#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/1tvttcnR58 — Copa América (@CopaAmerica) June 26, 2021

Em um contexto muito favorável (na qual lidera a chave com nove pontos em três partidas), o técnico Tite promoverá algumas mudanças na formação inicial da equipe. Uma já está confirmada, o volante Douglas Luiz, que entra no lugar de Fred para fazer sua estreia na competição.

“Vou dar o meu melhor para ajudar a seleção. A gente veste uma camisa muito pesada na nossa seleção, temos que entrar em campo para ganhar todos os jogos. O resultado é consequência do nosso trabalho. Temos que jogar bem para poder vencer. Esse é o nosso lema”, declarou o jogador em entrevista coletiva concedida no último sábado (26).

Hoje foi o último treino da #SeleçãoBrasileira antes do duelo de amanhã, contra o Equador, pela última rodada da fase de grupos da CONMEBOL @CopaAmerica. Confira algumas imagens! 📸: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/tnoi6b9qK8 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 26, 2021

Segundo o técnico Tite, também em entrevista, os dois jogadores apresentam características diferentes: “O Douglas é um jogador mais de força, sustentação maior, finalização de média distância, bola longa de inversão, bom pé, passe. O Fred é um jogador mais móvel, articulador, que dá ritmo, transição curta muito rápida”.

Além de Douglas Luiz, outros dois atletas devem ter oportunidades nesta partida, o lateral Emerson e o atacante Vinícius Júnior. Com isso, o Brasil deve entrar em campo com a seguinte formação: Alisson; Emerson, Éder Militão, Marquinhos e Renan Lodi; Fabinho, Douglas Luiz e Everton Ribeiro; Richarlison, Neymar e Vinícius Júnior.

Fonte: Agencia Brasil