Coordenadores de campanha de David Almeida voltam em comunidades para agradecer os votos

O jovem líder e coordenador da zona rural de Manaus da campanha do prefeito eleito David Almeida (Avante), Nelton Souza, esteve neste último domingo (20) nas comunidades rurais para agradecer os votos na chapa vencedora.

Nelton estava acompanhado do irmão de David, Daniel Almeida, que teve forte presença na campanha. Durante a visita de agradecimento, Nelton e Daniel ouviram dos moradores das comunidades de Terra Preta, Monte Sinai e São Francisco do Aruaú a cobrança para que a nova gestão possa estar mais presente nas comunidades levando políticas públicas para saúde, segurança e educação.

“Muito bom o que eles estão fazendo. Nós, eleitores, ficamos agradecidos pela responsabilidade e compromisso que estão tendo em reconhecer que também votamos e elegemos o prefeito David. Queremos agora que as ações desse novo governo possam ser direcionadas para a nossa comunidade. Vivemos e existe vida aqui também”, comentou uma das moradores. Já Nelton destacou a importância de retornar as comunidades e agradecer o voto de cada cidadão ribeirinho. “Durante a nossas caminhadas e viagens por essas áreas identificamos vários problemas. Infelizmente, o poder público esteve muito ausente e omisso com essa gente. Agora estamos aqui para garantir que essa nova administração estará presente com representantes para acolher as demandas e levar até o prefeito”, enfatizou Sousa.

David Almeida foi eleito foi eleito com 51,27% dos votos. Foram 466.970 votos no total contra 48,73% dos votos, o que corresponde ao total de 443.747 votos de Amazonino Mendes.